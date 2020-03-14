تعليق صلوات الجماعة في عموم مساجد سوريا بسبب "كورونا"

أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الأحد الـ 15 من آذار ولغاية السبت الـ 4 من نيسان للعام 2020 وسيتم الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس.

ووفق بيان للمجلس عقب اجتماع عقده اليوم في مبنى وزارة الأوقاف السورية، فقد تم إصدار الفتوى التي تشمل أيضا تعليق كل الدروس الدينية واللقاءات الجماعية في سائر المساجد وصالات الأفراح والتعازي التابعة لها.

وبحسب البيان فإن الفتوى تأتي بعد ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من كون فيروس كورونا أصبح وباء عالميا (جائحة)، وحرصا على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد كون أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي الفيروس.

وأكد مفتي محافظة الحسكة السورية الدكتور عبد الحميد الكندح لـ "سبوتنيك" بأن فتوى المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد، يأتي من باب الاحتراز و الوقاية من الأمراض.

وأوضح سماحة المفتي الكندح بأن الدين الإسلامي هو دين النظافة والاهتمام بالصحة العامة ويؤكد على النظافة الشخصية والوقاية والاهتمام و الحجر الصحي.

وأضاف الدكتور الكندح بأن الفتوى الشرعية تأتي ضمن الإجراءات الحكومية والاجتماعية في سوريا، منعا من انتشار هذا الفايروس في البلاد، خصوصا مع انتشاره في عدد كبير من البلدان في العالم ومنها المجاورة.

ويضم المجلس العلمي الفقهي السوري، علماء دين من كافة المذاهب الإسلامية وممثلين من الطوائف المسيحية يسميهم البطاركة، ويعد "نبذ التعصب والطائفية" في العالم أبرز دوافع تأسيسه.