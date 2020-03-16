مصر تعلن تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، تخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "الدولة قررت تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين"، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

يأتي ذلك بعدما أصدرت مصر قرارا بتعليق حركة الطيران في جميع المطارات، اعتبارا من الخميس 19 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

وأعلنت مصر، أمس الأحد، تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إن حالات كورونا فى مصر وصلت إلى 126 حالة حتى الأمس، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس، مؤكدا ارتفاع حالات الشفاء إلى 26 وخروجهم من المستشفى.

وعن الحالات الجديدة، قال مجاهد: "من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة".

وأكد مجاهد "عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".