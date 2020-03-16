البحرين تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطنة بحرينية مصابة، وهي سيدة تبلغ من العمر 65 عاما وتعاني أمراضا و ظروفا صحية مزمنة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، في بيان لها، إن المواطنة البحرينية المتوفاة كانت تخضع للعلاج في مركز خاص بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين في رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، وذلك بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

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أوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ حتى الآن 77 حالة، منذ ظهور الفيروس، من بين 152 حالة اصابة.