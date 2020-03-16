السعودية تدعو إلى قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانتشث أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه سيدعو خلال الأيام القادمة لعقد اجتماع استثنائي لمجموعة العشرين من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وقال البيان "اقترح رئيس الوزراء عقد اجتماع عاجل واستثنائي، قمة افتراضية لتقييم الوضع والاتفاق على خارطة طريق. وقد أبدى (ولي العهد) السعودي موافقته وقال إنه سيدعو إلى عقد قمة لمجموعة العشرين في الأيام القادمة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 146 دولة، وسجلت أكثر من 6400 حالة وفاة وأكثر من 164 ألف حالة إصابة.