لبنان ينتقل إلى التعليم الإلكتروني عن بعد لمكافحة انتشار فيروس كورونا

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تعاميم وزير التربية اللبناني، طارق المجذوب، الذي تضمن مسارات التعليم في ظل الظروف الاستثنائية الصحية التي يمر بها لبنان بسبب فيروس كورونا وجاء فيها التالي: "بناء على مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاحد، الواقع فيه 15/3/2020، وخصوصا البند الخامس لجهة إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها حتى 29 آذار 2020، على أن يستثنى من ذلك "ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية".
وأضاف البيان "إيمانا منا بأهمية تأمين التعلم عن بعد، والحفاظ على الشهادة الرسمية اللبنانية، وحفاظا على العام الدراسي لأبنائنا، التلاميذ والطلاب، ستعتمد في وزارة التربية والتعليم العالي خطة التعلم عن بعد التي تتضمن المسارات الثلاثة الآتية:
أما المسار الثاني: المنصات الإلكترونية وهدف هذا المسار تأمين التواصل التفاعلي بين المعلم والمتعلم في مديريات الوزارة والجامعة اللبنانية عبر تطبيقات مجانية. وبعد ان أبدت شركة Microsoft استعدادها تقديم تطبيقها Microsoft teams مجانا للمعلمين والمتعلمين في لبنان، سترسل وحدة المعلوماتية في الوزارة تباعا إلى المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (ولمن يرغب من المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص) حسابات مجانية لجميع المعلمين والمتعلمين لاستعمال هذا التطبيق.
والمسار الثالث هو التواصل عبر الوسائل التقليدية، هدف هذا المسار إيصال نسخة من المحتوى التعليمي، ورقيا، عبر مديري المدارس والثانويات والمعاهد إلى التلاميذ من خلال العمل على إرسال الدروس والفروض إلى المتعلمين وإعادة إرسالها إليهم مع ملاحظات المعلم. على أن تكون الفروض مدروسة، كما ونوعا.
كما يمكن للمسارات الثلاثة المذكورة أعلاه ان تتداخل، ويترك لمدير المؤسسة التعليمية اختيار ما هو مناسب لتلامذته وطلابه.
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