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10:12 GMT17 مارس/ آذار 2020
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    مدرسة في لبنان

    لبنان ينتقل إلى التعليم الإلكتروني عن بعد لمكافحة انتشار فيروس كورونا

    © AP Photo / KEVORK DJANSESZIAN
    العالم العربي
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    أصدرت وزارة التربية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تعاميم تتعلق بالتعلم عن بعد وفق 3 مسارات، الأول، البث التلفزيوني والمنصات الإلكترونية والوسائل التقليدية؛ والثاني، بتطوع معلمين من ​التعليم الرسمي​ والتعليم الخاص لتسجيل حصص تعليمية؛ والثالث بتحديد الدروس المنجزة قبل التوقف القسري في صفوف ​الشهادة المتوسطة​ والشهادة الثانوية العامة.

    ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تعاميم وزير التربية اللبناني، طارق المجذوب، الذي تضمن مسارات التعليم في ظل الظروف الاستثنائية الصحية التي يمر بها ​لبنان​ بسبب ​فيروس كورونا وجاء فيها التالي: "بناء على مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة يوم الاحد، الواقع فيه 15/3/2020، وخصوصا البند الخامس لجهة إقفال الإدارات والمؤسسات العامة و​البلديات​ واتحاداتها والمصالح المستقلة​ و​الجامعات​ و​المدارس الرسمية​ والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها حتى 29 آذار 2020، على أن يستثنى من ذلك "ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن ​السلطة​ صاحبة الصلاحية".

    وأضاف البيان "إيمانا منا بأهمية تأمين التعلم عن بعد، والحفاظ على الشهادة الرسمية اللبنانية، وحفاظا على ​العام الدراسي​ لأبنائنا، التلاميذ و​الطلاب​، ستعتمد في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي خطة التعلم عن بعد التي تتضمن المسارات الثلاثة الآتية:

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    "المسار الأول: البث التلفزيوني وهدف هذا المسار تأمين إيصال المحتوى التعليمي لأكبر عدد ممكن من المتعلمين وخصوصا من لم يتوافر لديهم الإنترنت، وذلك عبر ​تلفزيون لبنان​ والتلفزيونات الخاصة، بالتعاون الوثيق بين ​وزارة التربية والتعليم العالي​ و​وزارة الإعلام​، على أن يبدأ تصوير الحصص التعليمية لصفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الأسبوع الحالي، وذلك في استديوهات تلفزيون لبنان بالإضافة الى أستديوهات التلفزيون التربوي الخاص بالمركز التربوي للبحوث والإنماء​ واستديوهات خاصة توضع مجانا بتصرف وزارة التربية".

    أما المسار الثاني: المنصات الإلكترونية وهدف هذا المسار تأمين التواصل التفاعلي بين المعلم والمتعلم في مديريات الوزارة والجامعة اللبنانية عبر تطبيقات مجانية. وبعد ان أبدت شركة Microsoft استعدادها تقديم تطبيقها Microsoft teams مجانا للمعلمين والمتعلمين في لبنان، سترسل وحدة المعلوماتية في الوزارة تباعا إلى المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (ولمن يرغب من المؤسسات التعليمية في ​القطاع الخاص​) حسابات مجانية لجميع المعلمين والمتعلمين لاستعمال هذا التطبيق.

    والمسار الثالث هو التواصل عبر الوسائل التقليدية، هدف هذا المسار إيصال نسخة من المحتوى التعليمي، ورقيا، عبر مديري المدارس والثانويات والمعاهد إلى التلاميذ من خلال العمل على إرسال الدروس والفروض إلى المتعلمين وإعادة إرسالها إليهم مع ملاحظات المعلم. على أن تكون الفروض مدروسة، كما ونوعا.

    كما يمكن للمسارات الثلاثة المذكورة أعلاه ان تتداخل، ويترك لمدير المؤسسة التعليمية اختيار ما هو مناسب لتلامذته وطلابه.

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