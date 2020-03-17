"نتمنى عدم اللجوء إليه"... الحكومة المصرية تتحدث عن السيناريو الثالث لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن بعض الدول استهانت بأزمة كورونا، ما أدى لتفاقم الوضع فيها، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وطالب هيكل خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، الشعب المصري بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى، وشدد على ضرورة استخدام المطهرات، وقال إن "سلوك المصريين اجتماعي زيادة عن اللزوم، ولكن في خلال الأزمة التي نمر بها يجب أن نغيره".

وأضاف هيكل: "أتمنى أن يساعدنا المواطنين في هذه الأزمة، نحن لم ننجح بمفردنا إذا لم يتفاعل معنا الناس، وأن يبتعد الجميع عن أماكن الإزدحام، والتجمعات".

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام إن التزام المواطنين بالإجراءات التي تتخذها الدولة، يغني عن السيناريو الثالث، وتابع: "وهو سيناريو ليس جيدا على الإطلاق". وأوضح بأن السيناريو الثالث، "هو قيام الحكومة بعزل المواطنين وبقائهم في منازلهم بشكل كامل"، لافتا إلى أنه من ضمن هذا السيناريو "انتقاء من سيتم علاجهم، وهناك دول قامت بذلك لأن عدد الإصابات سيكون أكبر من قدرة المنظومة الصحية على علاجهم، وبالتالي هيتم انتقاء الفئات العمرية التي سيتم التعامل معهم". وتابع: "ستحدث مشكلة اعتقد أننا مش حملها دلوقتي".

وأضاف نتمنى عدم اللجوء إليه، مشددا على أنه في حال التزام الناس بإجراءات الحكومة، سيكون الوضع مطمئن وخلال أسبوعين يمكن إعلان أن الحالات في مصر صفر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.