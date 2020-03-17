رئيس الوزراء الكويتي عن تفشي كورونا: "مستعدون للسيناريو الأسوأ"

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد إن بلاده مستعده لـ"السيناريو الأسوأ" في أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الخالد: "نعمل في خطتنا لإدارة أزمة فيروس كورونا لنكون مستعدين للسيناريو الأسوأ، ولكننا نتمنى الأفضل وسنكون مستعدين لكل طارئ"، بحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الخالد، اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع والتقى فيها وزير الدفاع وكبار قادة الجيش وقياديي القطاعات المدنية.

وتابع بأن جهود سلاح الجو الكويتي واضحة في سرعة نقل المعدات الحيوية والضرورية التي تحتاجها خطة الطوارئ.

وقال الخالد إن "إقبال شبابنا على التطوع دليل على حسّهم الوطني في خدمة وطنهم".

وأعرب عن تقديره لمساندة القطاع الخاص وعلى تقبّله وتفهّمه للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وأعلنت الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة.

وأشار الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إلى أن جميع الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعهم مواطنون كويتيون.

أكد السند أن هنالك أربع حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة، في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.

وبحسب أحدث إحصائية، أمس الاثنين، تجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض تليها إيطاليا وإيران.