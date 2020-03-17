الكويت... إحالة 14 موقعا إلكترونيا إلى النيابة العامة لنشرهم شائعات بشأن كورونا

قال محمد الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، إنه تم إحالة 14 موقعا إلكترونيا إلى النيابة العامة لمخالفاتهم قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.

وأضاف الوزير في بيان صحفي "الإحالة جاءت بعد عملية رصد خلال الفترة الماضية للتجاوزات التي قامت بها صحف ومواقع إلكترونية من خلال نشر أخبار وشائعات غير دقيقة نفتها الجهات المعنية وأدت إلى إحداث إثارة وبلبلة أثرت على جهود الحكومة في مواجهة ومكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، بحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتابع بأن "وزارة الإعلام لن تألو جهدا في دعم وسائل الإعلام المحلية".

وأكد الوزير أنه "على تنسيق دائم مع الجميع لإيصال الرسالة الإعلامية الحقيقية".

وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأي انحراف أو تجاوز يسيء لسمعة الكويت أو يضر بمصالحها العليا.

ودعا الجبري الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها والعالم أجمع لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأعلنت الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل سبع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة.

وأشار الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إلى أن جميع الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعهم مواطنون كويتيون.

أكد السند أن هنالك أربعة حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.

وبحسب أحدث إحصائية، أمس الاثنين، تجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض تليها إيطاليا وإيران.