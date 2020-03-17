بوتين يكشف تداعيات "كورونا" على أداء الاقتصاد الروسي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والوضع في سوق الطاقة تنعكس على الاقتصاد الروسي.

وقال بوتين خلال كلمته أمام هيىئة النيابة العامة الروسية: "كلنا نرى المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا وأسعار الطاقة، نرى تداعياتها على أسواق المال وسعر الصرف. كل ذلك ينعكس بصورة ما على اقتصادنا وأدائه".

وفي سياق متصل، أعلن النائب الأول لوزير المواصلات الروسي، رئيس مؤسسة الطيران الروسية، ألكسندر نيرادكو، اليوم الثلاثاء، أن خسائر شركات الطيران الروسية، بسبب القيود على رحلات الطيران إثر تفشي الجائحة كورونا قد تتجاوز في العام الجاري 100 مليار روبل (حوالي 1.3 مليار دولار).

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 160 دولة، وسجلت أكثر من 7100 حالة وفاة، وأكثر من 182 ألف حالة إصابة.