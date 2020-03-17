"الوزراء المصري" يكشف حقيقة تدشين صفحة أخرى تحمل اسمه على "فيسبوك"

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري صورة للحساب المزعوم، الذي يحمل اسم "مجلس الوزراء المصري الإلكتروني- آراء ومقترحات"

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: "غير صحيح، ونؤكد أن الحساب المذكور مزيف، ونشدد على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وأن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هو "www.facebook.com/EgyptianCabinet"، وليس له أي حسابات أخرى.

وتابعت: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من دشنوا تلك الحسابات المزيفة".

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع المواطنين إلى عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.