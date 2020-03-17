الرئيس العراقي يطالب رئيس الحكومة بالعمل على تحقيق تطلعات العراقيين

قال رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، إنه يأمل في إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين.

وفى بيان نقلته "السومرية نيوز" عن مكتب رئيس الجمهورية، "أعرب صالح أثناء تكليفه لعدنان الزرفي برئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

وطالب صالح رئيس الحكومة أن "يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح كلف المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة"، مشيرة إلى أن "ذلك جاء بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

وكان عدنان الزرفي مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين من السلطة.

ويتزعم الزرفي ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.