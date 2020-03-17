الصحة المصرية: 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد... فيديو

ونشرت الصفحة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ويوتيوب"، مقطعا مصورا لـ 10 خطوات يجب القيام بها لمنع انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه في البلاد.

​١- اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

٢- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة.

٣- غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي.

٤- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

٥- ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان.

٦- التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.

٧- إذا أصيبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال، اتصل بالخط الساخن ١٠٥ أو ١٥٣٣٥.

٨- تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها.

٩- تناول طعام مقو للمناعة.

١٠- تواصل مع وزارة الصحة على الرقم ١٠٥ أو ١٥٣٣٥ لمتابعة المعلومات والاستفسار عن الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 4 حالات.