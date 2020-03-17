هل تنهار الهدنة في طرابلس الليبية بشكل كامل؟

تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الترقب خاصة بعد تأجيل الجولة الثالثة من المسار الاقتصادي وبعض الإشارات بشأن احتمالية انهيار الهدنة.

رغم الإعلان أكثر من مرة عن الالتزام بالهدنة، إلا أن الاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر تهدد بانهيار الهدنة بشكل تام.

آراء أعضاء مجلس النواب متباينة بشأن مدى استمرار الهدنة، وكذلك مدى نجاح المسارات الثلاث، خاصة بعد تولي ستيفاني ويليامز رئاسة البعثة بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، ودخول أزمة كورونا على خط المشهد.

وفي وقت سابق دعت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إضافة إلى وزارة الخارجية التونسية جميع أطراف النزاع الليبي إلى وقف فوري وإنساني للقتال لتمكين السلطات الصحية من الاستجابة للتحديات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد.

يقول النائب يوسف الفرجاني عضو البرلمان الليبي، إنه برغم الخروقات، إلا أن الهدنة ستستمر لأسباب عدة أهمها هو التوافق الدولي على ضرورة حل الأزمة.

وأضاف الفرجاني في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المسارات الثلاث في ليبيا بحاجة إلى أعادة تنظيم، خاصة بعد تولي النائبة السابقة لرئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز، وأن التوقف الحالي سيستأنف، خاصة أن ستيفاني لديها الإلمام بكافة التفاصيل في المسارات الثلاث.

وبشأن تأثير رئيسة البعثة في الوقت الراهن، يرى أنها ستكمل المسارات السياسية الثلاث، وأن شخصيتها ستؤثر بشكل كبير في حسم الأمر.

وشدد على أنه برغم هشاشة الهدنة في العاصمة طرابلس إلا أن الرؤية الإيجابية تسيطر على الأمر بشكل أكبر، خاصة أن الأطراف الدولية لديها بعض التقارب في وجهات النظر بشأن مسارات الحل، وهو ما يوحي بالتفاؤل في الوقت الراهن.

يتابع بقوله أن 80%من الأزمة الليبية تتوقف على الأطراف الخارجية في الوقت الراهن، وأن توافق المجتمع الدولي يمكن أن يساهم في حسم الحل في الأزمة.

من ناحيته قال النائب علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي، إن تكليف نائبة رئيس البعثة ستيفاني ويليامز لن يضيف أي جديد للأزمة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ويليامز تعرف جيدا أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية في المقام الأول.

وفيما يتعلق باحتمالية انهيار الهدنة، أوضح السعيدي أن الجيش الليبي التزم أمام الرئيس بوتين بالهدنة، إلا أن الأزمة تتعلق بالمليشيات الأخرى التي لا ترضخ لأي تعليمات.

وبشأن استئناف المسارات الثلاثة في ليبيا، يرى النائب أن ويليامز غير قادرة على استكمال المسارات الثلاثة، وأن كافة المسارات ستجمد في الوقت الراهن خاصة في ظل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا.

وذكر بيان مشترك صادر عن السفارات المذكورة أعلاه، ونشره الموقع الرسمي لموقع السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء: "تدعو سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزارة الخارجية التونسية جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري أو إنساني للقتال، وكذلك وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "نعرب عن آمالنا القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي".

يشار إلى أن حكومتي الشرق والوفاق الوطني في ليبيا اتخذتا إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.