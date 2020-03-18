"أنصار الله" تعلن عن "عمليات نوعية في العمق السعودي"

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، إنها ستعلن اليوم الأربعاء، عن "عمليات نوعية نفذتها في عمق الأراضي السعودية".

وقال المتحدث باسم القوات الموالية للجماعة، يحيى سريع، بأنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "فأمكن منهم"، وذلك مع "مشاهد مهمة توثقها"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر شاركا بعملية "فأمكن منهم" بأكثر من 50 عملية استهدف بعضها عمق العدو السعودي ردا على تصعيده الجوي".

وكان العميد يحيى سريع، متحدث القوات المسلحة، أعلن تحرير جميع مديريات محافظة الجوف عدا بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم خلال العملية.

وكشف سريع تفاصيل العملية العسكرية الواسعة "فأمكن منهم"، مؤكدا أن "العملية أدت لدحر ما يسمى بالمنطقة العسكرية السادسة التابعة للمرتزقة بجميع ألويتها العسكرية ووقوع المئات من قوات العدو بين قتيل وأسير ومصاب".