"سقطت في الشارع وأثارت جدلا"... حقيقة إصابة امرأة بكورونا في السعودية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا لامرأة تسير بحالة غير طبيعية وتسقط في الشارع.

وقال عدد من ناشري المقطع إن "السيدة تنهض وتسقط في الشارع بسبب إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

من جانبها ردت شرطة إمارة مكة التابعة لها المنطقة، وقالت في تغريدة لها على "تويتر" إنه: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لسيدة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن واتضح أنها مقيمة في العقد الرابع من العمر وتعاني من اعتلالات نفسية".

#شرطة_منطقة_مكة:

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لسيدة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق بمحافظة #جدة، فقد باشرت دوريات الأمن واتضح أنها مقيمة في العقد الرابع من العمر وتعاني من اعتلالات نفسية

.. عدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس #كورونا

. pic.twitter.com/m8AnQ5ithE — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 17, 2020

​وأكدت الشرطة "عدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.