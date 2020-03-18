القبض على سعودي سكب مادة سائلة على مقابض سيارات

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، صورا ومقاطع مصورة تظهر علامات سكب مادة بيضاء على مقابض السيارات في منطقة في جنوب جدة في المملكة العربية السعودية.

#شرطة_منطقة_مكة:

تلقت الجهات الأمنية بلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في أحياء جنوب #جدة

.. تم تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية. pic.twitter.com/KsQxfgzbmX — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 17, 2020

​وجاء في توضيح لشرطة مكة نشرته على حسابها الرسمي على "تويتر"، تفاصيل ما حدث، مشددة على أنها ألقت القبض على مواطن قالت إنه هو من سكب المادة البيضاء على مقابض بعض السيارات المتوقفة.

وبحسب التغريدة: "تلقت الجهات الأمنية بلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في أحياء جنوب جدة.. تم تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية".