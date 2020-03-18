الجيش الأردني يقرر إغلاق العاصمة من جميع المنافذ ابتداء من الغد كإجراء لمواجهة كورونا

قررت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إغلاق جميع منافذ العاصمة الأردنية عمان من الساعة السابعة صباحاً يوم غد الخميس، وحتى إشعار آخر، باستثناء الأشخاص المصرح لهم.

وأشار مدير التوجيه المعنوي، في حديث إلى التلفزيون الأردني، مساء الأربعاء، إلى أنّ القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج العاصمة، ولن يسمح لأيّ شخص بالدخول نهائياً.

وبيّن المدير، أنّه سيتم تزويد القوات المسلحة بكشوفات بأسماء الأشخاص المصرح لهم، وذلك من الدوائر الرسمية والقطاع الخاص، وفقط ممن سيقدمون الخدمة وإدامة العمل للمواطنين، بحسب ما ذكرت وكالة "رؤيا" الإخبارية.

وقال إنّ الدخول سيقتصر على مَن طبيعة عمله تقتضي دخول عمّان سواء قطاعات حكومية أو قطاع خاص خدمية.

وأكّد أنّ الدخول سيقتصر على من يداومون في العمل، مهيباً بالمواطنين بعدم الدخول إلى عمّان إلّا من تقتضي طبيعة عمله ذلك، حتى لا يحدث إرباكا، ولن يسمح لأيّ شخص بدخول عمّان.

وأصدر مجلس الوزراء الأردني، يوم أمس الثلاثاء، مجموعة قرارات من بينها الطلب من المواطنين الأردنيين عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى، كما تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة، وإغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها، وإعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاربعاء ولمدة أسبوعين.