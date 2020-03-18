محمد بن زايد: وعي مؤسساتنا يزيد من ثقتنا في تجاوز الأزمة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي، على أن وعي الشركات والمؤسسات خلال الظروف الراهنة يبعث على الارتياح ويعزز ثقتنا في قدرة الإمارات على تجاوز الأزمة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر صفحتها الشخصية في موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، عن محمد بن زايد قوله: "ما نلمسه من وعي شركاتنا ومؤسساتنا بمسؤوليتها الاجتماعية خلال الظروف الراهنة، يبعث على الارتياح ويعزز ثقتنا في قدرة الإمارات، حكومة وقطاع خاص ومجتمع، على تجاوز الأزمة".

#محمد_بن_زايد: ما نلمسه من وعي شركاتنا ومؤسساتنا بمسؤوليتها الاجتماعية خلال الظروف الراهنة، يبعث على الارتياح ويعزز ثقتنا في قدرة #الإمارات، حكومة وقطاع خاص ومجتمع، على تجاوز الأزمة... المجتمعات المتعاونة والمتكاتفة تقف قوية في وجه التحديات وتنتصر عليها.#وام pic.twitter.com/4vaQ2ItQ4p — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2020

وأضاف: "المجتمعات المتعاونة والمتكاتفة تقف قوية في وجه التحديات وتنتصر عليها".

وكان محمد بن زايد قد أكد في وقت سابق أن روح الفريق تمثل عنصرا أساسيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.