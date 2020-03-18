الإمارات تفرض الحجر المنزلي على القادمين من خارج البلاد

أعلنت السلطات الإماراتية فرض الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على كل شخص قادم إلى الإمارات.

وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي "إن مخالفة التعليمات، والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا باعتباره أحد الامراض السارية، يعد جريمة معاقبا عليها طبقا لقوانين الدولة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

وأضاف" في هذا الإطار فإنه يتعين على كل قادم إلى الدولة الإلتزام بمدة الحجر المنزلي في محل إقامته 14 يوما، وتنفيذ التعليمات التي تصدر لاحقاً من السلطات المختصة، وتعتبر مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير خروجاً على أحكام القانون والنظام العام، وتعريضا لصحة وسلامة المجتمع للخطر، وأن النيابة العامة ستطبق القانون بكل حزم على كل من يخالف هذه التعليمات".

وأهاب النائب العام بجموع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من السلطات المعنية في الدولة، حرصا على سلامتهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وقال مسؤول حكومي لوكالة "رويترز" إن هذا القرار سيسري اعتبارا من الخميس.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.