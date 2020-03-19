مصر تغلق المقاهي والنوادي والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس

قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس/ آذار الجاري، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له، إن "القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها".

كما أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى 30 مارس/ آذار الجاري.

وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت سابق اليوم، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء".

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 40 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه "تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.