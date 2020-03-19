دمشق تندد بفرض "عقوبات غير مشروعة" على دول تعاني من تفشي "كورونا"

دانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، مواصلة واشنطن والاتحاد الأوروبي فرض "عقوبات غير مشروعة" على دول تعاني من تفشي "كورونا"، معتبرة هذه العقوبات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: إنه "في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المصدر: "سوريا تحمل واشنطن وحلفاءها، الذين يفرضون العقوبات، المسؤولية عن كل ضحية إنسانية لوباء كورونا، عبر إعاقة جهود التصدي لهذا الفيروس"، داعية المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقدسية الحياة البشرية والعمل على رفع هذه العقوبات بشكل فوري عنها خاصة في هذه الظروف التي انتشر فيها فيروس كورونا في الدول المجاورة.

وتابع المصدر أن "سوريا في الوقت ذاته تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فنزويلا البوليفارية وكوبا وكل الدول التي انتشر فيها الوباء أو التي تواجه خطر انتشاره وهي تتعرض للعقوبات في هذا الوقت الذي يفترض ويستوجب توحيد كل الجهود لإنقاذ البشرية من هذا الوباء".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، وجه رسائل مكتوبة إلى قادة عدة دول، بأن "العقوبات الأمريكية تسببت لإيران بخسائر بقيمة 200 مليار دولار، وأن أثرها يمنع العالم من التعامل مع الوباء"، مشيرا إلى أن "إيران تواجه قيودا شديدة تتعلق بالعقوبات الأمريكية وسياسة الضغط الأقصى على طهران".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.