العمليات المشتركة العراقية: انسحاب الأمريكيين من "القائم" وفق جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم

صرح المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، بأن "انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة القائم التي تضم فريقا من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم".

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن الخفاجي، قوله بأن "انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة القائم، هو انسحاب كامل وليس إعادة انتشار".

وأضاف الخفاجي أن " انسحاب القوات الامريكية من قاعدة القائم التي تضم فريقا من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم".

وبين الخفاجي أنه "في الأسبوع المقبل سيحصل انسحاب أمريكي من قاعدة القيارة، وبعدها وعد من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع العمليات قاعدة k1 في كركوك، وهناك جدول زمني أ المشتركة"، مؤكدا أن "قوات التحالف الدولي ستنسحب جميعها من العراق".

وأكمل الخفاجي: "بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة القائم، قامت قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بقائدها بتحريك فوج أخذ محل القوات المنسحبة وباشر عمله بشكل فوري".

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت القوات الامنية العراقية قاعدة القائم العسكرية في الأنبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها، وذكرت وكالة الانباء العراقية أن "قوات التحالف الدولي سلمت صباح اليوم قاعدة القائم العسكرية بالكامل إلى القوات الامنية العراقية".