رجل أعمال يقدم فندقا لاستخدامه للحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا في سوريا

أعلن رجل أعمال سوري، اليوم الجمعة، عن وضع فندق "مطار دمشق الدولي" تحت تصرف وخدمة وزارة الصحة السورية، بهدف استخدامه للحجر الصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا.

كتب رجل الأعمال السوري، رضوان المصري، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": " إلى السيد رئيس الوزراء أضع فندق مطار دمشق الدولي في خدمة وزارة الصحة والسياحة للحجر الصحي بديلا عن الدوير، كلنا يد واحدة وحسب قدراته لمكافحة انشار كورونا وهو أقل مايمكن أن نقدمه".

وحظيت مبادرة المصري بترحيب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.