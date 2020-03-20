السلطات العراقية تحذر من يخالف حظر التجوال بالاعتقال

توعدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أن القيادة لديها أوامر صارمة.

وشددت القيادة في بيان نشرته "بغداد اليوم" على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والعمل على التقيد بحظر التجوال، وأن "قواتنا لديها أوامر صارمة بحق المخالفين للحظر".

وأضافت أن "الساعات المقبلة ستشهد حملات أوسع بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون"، داعين "المواطنين للتعاون وعدم إجبار الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على المزيد ممن يتهاون في إجراءات الحظر الوقائي، والابتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها".

من جهته، أكد قائممقام قضاء هيت في الأنبار، مهند زبار، اليوم، أن أي شخص يخرج من بيته بطريقة عشوائية ستقوم السلطات المختصة بحجره 14 يوما.

وقال زبار في حديث لـ"السومرية": "وصلنا إلى مرحلة معينة وهي أن كل شخص يخرج من بيته في قضاء هيت (70كم غرب الرمادي) بطريقة عشوائية سيدخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما إجباريا".

وأضاف زبار أن هذا الإجراء جاء "لخوفنا على المواطنين الآخرين في القضاء من وباء كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 192 إصابة والوفيات 13 حالة.