وزير خارجية هادي يعلق على دعوة المبعوث الأممي في اليمن بشأن الأسرى و"كورونا"

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي إلى البلاد، مارتن غريفيث، لإطلاق سراح كافة الأسرى لدى الجانبين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، عبر "تويتر": "نرحب بدعوة المبعوث لإطلاق سراح جميع الأسرى. وهو ما سعت إلى الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة".

وأضاف: "نجدد دعوتنا الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط، ونحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا أمس الجمعة، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 فبراير/ شباط الماضي، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاق الطرفين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع.