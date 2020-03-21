إصابة سياسي لبناني بارز بفيروس كورونا

كشفت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، المرشح لرئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا.

وصدر بيان من مكتب خير الله في بيان جاء فيه، "إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس".

وأكدت خير الله أنه تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذي اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم. وفقا لـ "RT".

وأوضحت خير الله أنها تخضع للحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة، علما أن نتيجة فحوصاتها جاءت سلبية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.