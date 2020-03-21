مصر... بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

توقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، انخفاض أعداد المصريين المصابيين بفيروس كورونا بعد اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي.

وقال مجاهد خلال مداخلة تلفزيونية، اليوم السبت، إن "تقليل المخالطة والمباعدة يسهم في تقليل فرص الإصابة بالفيروس".

وأضاف أن "الحالات التي يتم اكتشافها تكون مصاحبة لمصابين أو عائدين من الخارج ولذلك اتخذت الحكومة قرارا بتعليق الطيران".

وأشار إلى أن "هناك حالات كثيرة تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية وفي طريقهم إلى الشفاء في ازدياد مستمر".

وناشد مجاهد، المواطنين الالتزام بالمنازل للمساعدة على التطهير والتعقيم والامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية مع منع الاختلاط وعدم التحايل على هذه الإجراءات.

وكشف أنه "تم ضخ عدد كبير من الفرق الطبية في المستشفيات لمواجهة الأزمة".

وأكد أن الفرق الطبية متواجدة بكافة المحافظات لفحص جميع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة، من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.