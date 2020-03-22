تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق متفرقة من البلاد، ليصل الإجمالي عدد الإصابات إلى 511 إصابة.