السعودية تفرض حظر تجوال جزئي من 7 مساء إلى 6 صباحا ولمدة 21 يوما

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يومًا، بدءً من مساء اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) أن "خادم الحرمين يصدر أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما من مساء يوم الاثنين 28 رجب 23 مارس الرياض 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م".

ووفقا للوكالة السعودية "تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن".

يتبع...