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10:16 GMT23 مارس/ آذار 2020
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    طائرة ايروفلوت

    طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" تتوجه إلى القاهرة لإجلاء الرعايا الروس

    © Sputnik . Natalia Seliverstov
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    أعلنت وزارة النقل الروسية، بأن رحلة لشركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" أقلعت من موسكو إلى القاهرة لنقل المواطنين الروس، حيث سيعود نحو 160 شخصا إلى الوطن.

    موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن رحلة شركة طيران إيروفلوت رقم "إس يو 400"، موسكو - القاهرة، أقلعت من مطار "شيريميتيفو"، في الساعة 09.03 بتوقيت موسكو لنقل المواطنين الروس، وسيعود نحو 160 شخصا على متنها.

    أوسلو النرويج
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    الأمم المتحدة بصدد إنشاء صندوق عالمي لمكافحة فيروس كورونا
    وحدت روسيا وعدد من البلدان الأخرى على خلفية جائحة فيروس "كورونا" وبشكل كبير من الحركة الجوية، واضطرت شركات الطيران لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود، والآن تضطر الدول إلى إعادة مواطنيها الى البلاد.

    وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/ مارس 2020 أن تفشي وباء "كوفيد-19" جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة. في روسيا، وفقا للبيانات الأخيرة، تم تسجيل 438 إصابة.

    وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مصر 327 حالة، توفي منهم 14 حالة، فيما تماثل للشفاء 56 حالة.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, روسيا, فيروس كورونا
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