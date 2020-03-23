العراق يسجل 3 وفيات جديدة بكورونا ليبلغ عدد ضحايا الوباء 23 شخصا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، و3 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 266 إصابة، والوفيات 23.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق وتسجيل 3 وفيات جديدة"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة بلغ 266؛ حالات الشفاء 62؛ والوفيات 23 حالة".

وأعلنت خلية الأزمة العراقية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، أمس الأحد، تمديد حظر التجوال والاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد حتى يوم السبت المقبل.

وقالت الخلية عقب اجتماع عقد لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، "تقرر الاستمرار بحظر التجوال لغاية الساعة 11 ليلا من يوم السبت الموافق 28 آذار/ مارس في عموم جمهورية العراق وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي"، لافتة إلى أن "ذلك يشمل الاستمرار في تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية والمدارس إلى السبت المقبل".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.