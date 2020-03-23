الحكومة الألمانية: ميركل تشعر بالارتياح خلال وجودها في الحجر الصحي

قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تخضع للحجر الصحي عقب مخالطتها لطبيب العائلة الذي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، تعمل بشكل جيد.

برلين- سبوتنيك. وقال زايبرت، خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الاثنين: "المستشارة تعمل بشكل جيد، لقد اتصلت اليوم عبر الهاتف وعقدت اجتماعا حكوميا، وهي تقوم بعملها من المنزل".

وبحسب بيان الحكومة فقد "تم إبلاغ المستشارة بعد المؤتمر الصحفي ( الذي عقدته) بأن الطبيب الذي أعطاها لقاحا وقائياً يوم الجمعة الماضي، كان مصاباً بفيروس كورونا، بحسب التشخيص الذي أجري له، لذا قررت المستشارة الخضوع للحجر الصحي في المنزل على الفور".

وسجلت ألمانيا حتى اليوم 111 حالة وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغت الإصابات في العالم حتى اللحظة، 351731، الوفيات 15374، المتعافين 100430.