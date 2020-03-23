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    عمال النظافة يرتدون كمامات طبية، أثناء مسحهم للأرض في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، 3 مارس/ آذار 2020

    الصحة السعودية تحذر من "خزعبلات" تتعلق بكورونا

    © REUTERS / STRINGER
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    حذرت وزارة الصحة السعودية من "خزعبلات" يتحدث عنها البعض لعلاج من فيروس كورونا المستجد.

    وقال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "هناك من ينشرون بين الناس إدعاءهم بوجود خلطة أو لديه تجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد".

    وأكد أنها "عبارة عن خزعبلات"، مشددا على أنه "لا يتوفر علاج للفيروس حتى الآن".

    وقال العبد العالي: "نسمع عن خلطة لعلاج ‎فيروس كورونا، ويسوق لها البعض ويروجون لها، ونتمنى من الجميع ألا يصدقوها وينبذوها فهي خزعبلات".

    وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 562 حالة.

    وأكدت الوزارة تعافي 19 حالة من الفيروس، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفاة بكورونا في البلاد.

    وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قرارا بفرض حظر التجول في جميع أنحاء السعودية، اعتبارا من الساعة الـ7 مساء الاثنين، حتى الـ6 صباحا لمدة 21 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

    وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

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