الصحة القطرية تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر ارتفاع عدد المصابين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعلنت الصحة القطرية "تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد، وبذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا داخل قطر إلى 501 شخص، وإجمالي الحالات التي فحصت 11354 شخصا.

وأشارت الوزارة في بيانها شفاء 4 حالات، تعود للمقيمين والعمالة الوافدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 حالة في دولة قطر.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر و4 حالات شفاء من المرض, وأوضحت في بيان أن حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر وبالعمالة الوافدة، ومنها حالتان لمواطنين قطريين.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 23, 2020

​وأكدت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى قطر وبالعمالة الوافدة، ومنها حالتان لمواطنين قطريين.

وبحسب موقع صحيفة "الشرق" القطرية، تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة أنها مستمرة في توسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المواطنين القادمين من السفر، إضافة إلى جميع المخالطين للحالات المصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.