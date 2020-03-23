مصر للطيران تبدأ الأربعاء أولى رحلاتها لعودة المصريين من الكويت

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران تسير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة بدءًا من بعد غد الأربعاء.

وبحسب موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، نجحت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع الطيران المدني بكل من مصر والكويت، في تنظيم رحلات لعودة المصريين بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت والتي تبدأ من 24 مارس وحتى 30 مارس الجاري للمقيمين في دولة الكويت الراغبين في المغادرة إلى مصر.

وتابعت الصحيفة أنه "يتم ترتيب آليات الحجز بمعرفة مندوب الشركة والقنصلية المصرية بالكويت‎، بعد قرار دولة الكويت بعد تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس 2020".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تسيير رحلة يوميًا لمدة أسبوع، وذلك بموعد إقلاع ثابت من الكويت الساعة 1.25 ظهرًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.