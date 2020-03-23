كيف استغلت حكومة إقليم كردستان العراق حظر التجول بسبب كورونا؟... صور

حيث انتهزت حكومة الإقليم إغلاق الطرق بسبب انتشار الفيروس في أعمال صيانة الطرق، ومحاولة تجميلها وعمل الإصلاحات المطلوبة.

منذ 11 مارس / آذار تفرض حكومة كردستان العراق إيقاف التنقلات بين محافظات إقليم كردستان وكذلك بين بين الإقليم ومحافظات العراق لمدة 14 يوما.

كما فرضت حكومة الإقليم حظر تجول في 3 محافظات هي: أربيل، السليمانية، ودهوك بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" في إقليم كردستان إلى 76 إصابة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى 13 حالة تماثلت للشفاء.

During @Kurdistan‘s Coronavirus lockdown with the closure of road traffic, the Kurdistan Regional Government #KRG took the opportunity to start renovating roads in towns and cities. #Coronavirus #TwitterKurds #StayHome #StaySafe #DFR pic.twitter.com/eCVd2CP9nc — KRG Dept of Foreign Relations (@KRG_DFR) March 23, 2020

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.