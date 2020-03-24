الحكومة السورية تقرر إيصال الخبز للمواطنين إلى منازلهم لمنع التجمعات

أصدرت الحكومة السورية قرارا بإيصال الخبز للمواطنين إلى أماكن إقامتهم من أجل تجنب التجمعات على الأفران كإجراء وقاية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، اليوم الثلاثاء، حول هذا الموضوع:

"تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة بتأمين الخبز للمواطن في مكان إقامته بجميع المناطق والأحياء من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات حيث تقرر وقف بيع الخبز بشكل مباشر للمواطنين".

من جهة ثانية أعلنت الحكومة السورية فرض حظر تجول ليلي في كامل البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء 25 مارس/ آذار الجاري.

وقرر الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد منع التجوال ليلا في كامل الأراضي السورية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 25/3/2020، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت صفحة رئاسة الوزراء في سوريا:

"تقرر تشكيل مجموعتي عمل الأولى برئاسة وزير الصحة مهمتها متابعة الشؤون الصحية واستمرار عمل المنشآت الطبية والصحية والمشافي ومتابعة تطورات انتشار الفيروس عالمياً وإقليمياً واقتراح الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس على أن تضم وزراء الإدارة المحلية التعليم العالي والداخلية والتربية.

والمجموعة الثانية برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف الاستفادة من الآليات والقوى البشرية في الوزارات وتأمين المواد التموينية الأساسية والإشراف على عمل المخابز ومراكز الحبوب وتضم وزراء الاتصالات والاشغال العامة والاسكان والمواد المائية والنقل والكهرباء ووزيري دولة".