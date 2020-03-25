الحكومة اللبنانية تخصص مبالغ مالية لتأمين حصص غذائية للعائلات الأكثر فقرا

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية بصدد تخصيص مساعدات وحصص غذائية للعائلات الأكثر فقرا في مختلف المناطق اللبنانية وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر فيها البلاد.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نقلا عن مصادر حكومية، أن "​الحكومة​ اللبنانية قررت تخصيص مبلغ يفوق الـ 15 مليار ليرة لبنانية لتأمين حصص غذائية ستوزع على أكثر من مئة الف عائلة موزعة على كل البلدات اللبنانية، وستقدم لكل عائلة سلتان، واحدة غذائية وأخرى للتعقيم والتنظيف قيمتهما 180 ألف ليرة".

ولفتت المصادر إلى أنه "سيكون عدد المستفيدين منها نحو 500 ألف شخص باحتساب العائلة مؤلفة من 5 أفراد، وسيتم تعقيم الحصص الغذائية في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ قبل توزيعها".

وأشارت المصادر إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية، ​رمزي مشرفية،​ أعلن أن تنفيذ هذه العملية سيتم عبر ​البلديات​ والمجالس الاختيارية في القرى بإشراف مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها و​الجيش اللبناني​، وبالاستعانة مع "داتا" برنامج العائلات الأكثر فقراً بعد فلترتها.