تطبق من مساء اليوم... إسرائيل تفرض قيودا جديدة لمواجهة تفشي كورونا

ومن بين الإجراءات الجديدة ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وأكدت إسرائيل أكثر من 2000 حالة إصابة بالفيروس و5 حالات وفاة حتى الآن.

وتُلزم إسرائيل أصحاب الأعمال بقياس حرارة العاملين وتفرض عقوبات على من يخالف القواعد، وطٌلب من أصحاب الأعمال منع أي شخص تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية من دخول مكان العمل.

ومن بين الإجراءات الجديدة تقليل حركة المواصلات بدرجة أكبر، لتقتصر على الرحلات من وإلي أماكن العمر "الضرورية" وليقتصر عدد الركاب في سيارات الأجرة على راكب واحد.

لكن ما زال بإمكان الإسرائيليين قيادة سياراتهم للعمل أو للمتاجر لشراء الاحتياجات الأساسية ولا تزال خدمة التوصيل للمنازل مستمرة.

وطالبت السلطات الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وأغلقت المدارس والعديد من الشركات مما أدى إلى تسريح أكثر من 500 ألف عامل وموظف حتى الآن.

وأثار مشهد المواطنين الذين يخرجون للركض أو السير في الهواء الطلق ويملؤون الشوارع قلق السلطات الطبية، فتقرر وضع شرط ممارسة هذا في نطاق 100 متر من المنزل. واضطر القطاع الخاص لتقليص عدد المتواجدين في مكان العمل إلى عشرة أشخاص أو ثلث قوة العمل وأعطيت عطلات لأغلب العاملين في القطاع العام.

وتتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن ستة أشهر لمن يخالف التعليمات.

وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، وسيقوم مفتشو مختلف البلديات اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية التي تخرق تعليمات وزارة الصحة.