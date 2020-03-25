السودان يفرج عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أكدت وزارة الصحة السودانية فحص السجناء الذين تم العفو والإفراج عنهم والبالغ عددهم 4217 سجينا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمكافحة وباء كورونا.

وقال دكتور محمد عبد الرحمن نقد الله؛ مشرف عمليات غرفة الطوارئ المركزية، إنه "تم تشكيل ثلاثة فُرق بعدد يفوق 60 كادرا مصنفة إلى فريق للإرشاد والتوعية، وفريق طبي للفحص والحجر في حال ظهور أي أعراض، بجانب فريق إحصائي لجمع وتوثيق المعلومات والبيانات".

وأشار نقد الله إلى أنه "تم التواصل مع ممثل من المجلس السيادي للترتيب لفحص وتصنيف النزلاء حسب العمر والأمراض المزمنة".

وأضاف: "لا نتوقع وجود إصابات أو حالات بين النزلاء فقط تلك الإجراءات احترازية ووقائية".