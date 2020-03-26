إعلام... سقوط عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر اليوم الخميس، بسقوط عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقالت مصادر أمنية لموقع "بغداد اليوم" العراقي، إن 3 صواريخ سقطت داخل المنقطة الخضراء، دون أي أضرار تذكر".

وأشار الموقع إلى صافرات الإنذار اطلقت داخل السفارة الأمريكية، بعد سماع دوي انفجارات قوية، داخل المنطقة الخضراء.

وأكدت قناة "آفاق" العراقية، سماع دوي انفجار كبير في محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

#العراق — مراسل الحدث: انفجار صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في بغداد — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 26, 2020

وبث حساب قناة "الغد العربي" على موقع تويتر، مقطع فيديو قال إنه للمنطقة الخضراء بعد وقوع الانفجار.

وأشارت قناة "الحدث" السعودية، إلى "انفجار صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في بغداد".

عاجل | مراسلنا: سماع دوي انفجارين في محيط المنطقة الخضراء ببغداد pic.twitter.com/Zc8yRoltka — قناة الغد (@AlGhadTV) March 26, 2020

كان آخر قصف صاروخي تعرضت له المنطقة الخضراء، 1 مارس/آذار الجاري، حيث سقط صاروخين وإطلقت صفارات الإنذار.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان وقتها- بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر.