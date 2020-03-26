لبنان... ارتفاع أعداد المصابين بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري والمستشفيات المعتمدة إلى 368 حالة، بزيادة 35 حالة عن يوم أمس الأربعاء.

كما سجلت حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

يتبع..