المغرب يسجل 4 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة جديدة تأثرا بالمرض.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 275 إصابة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 حالات، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت الوكالة: "أوضحت مسؤولة بالوزارة في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها الفضائية "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى عشر حالات".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 503 آلاف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 121 ألف شخص.