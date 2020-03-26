قوات حكومة الوفاق تعلن تحقيق تقدم عسكري بمحاور القتال على ضواحي طرابلس

أفادت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الليبية بأنها أحرزت تقدما اليوم الخميس على عدة محاور ضمن عملية "عاصفة السلام".

وقال مصدر من الكتيبة 301 مشاة، لموقع قناة "ليبيا الأحرار"، إن القوات شنت اليوم الخميس هجوما على محاور التوغار والطويشة ووادي الربيع والأحياء البرية، و"أن قواتهم دمرت مدفع 106 لمليشيات حفتر، وأنها تتقدم رفقة كتائب الوفاق في محور التوغار".

ونشرت الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق على "فيسبوك" أمس تصريحا لمن سمته القائد الأعلى للجيش الليبي حول التطورات العسكرية وانطلاق عملية "عاصفة السلام"، وجه فيه التحية لقوات الجيش الليبي والقوة المساندة التي نفذت مهامها اليوم بكفاءة واقتدار من خلال عملية "عاصفة السلام".

وأكد في بيانه أن "عاصفة السلام التي انطلقت اليوم هي رد اعتبار لضحايا عمليات المليشيات الإرهابية المعتدية ومن معها من مرتزقة إرهابيين وإننا سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا".

وتابع: "لقد أكدنا بأننا سنرد على الانتهاكات المستمرة للهدنة، وقلنا ومازلنا نقول بأننا لن نقف مكتوفي الايدي، وهذا تحديدا ما حدث حيث أصدرت الأوامر بالرد وبقوة على الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المدنيين".

ونقل موقع قناة "ليبيا الأحرار"، اليوم، عن آمر محور عين زارة يوسف الأمين، "استمرار استهداف المدفعية التابعة لبركان الغضب تجمعات مليشيات حفتر ومرتزقته"، بحسب قوله.

ونقل الموقع عن آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، قوله إن "المدفعية التابعة للبنيان المرصوص ما زالت تدك معاقل مليشيات حفتر في بوقرين".

وأشار إلى أن سلاح الجو نفذ عدة طلعات "كبدت قوات العدوان خسائر في أرواحهم وآلياتهم".

وأمس أعلن محمد قنونو الناطق باسم الجيش الليبي (التابع لحكومة الوفاق) إطلاق غرفة عمليات بركان الغضب عملية تحت اسم "عاصفة السلام"، تستهدف مواقع ومنصات إطلاق القذائف المدفعية التي طالت العاصمة خلال الفترة الماضية.

ولفت قنونو في إيجاز صحفي إلى "تنفيذهم ضمن العملية مهمة وصفها بالنوعية والناجحة ضربت عمق قاعدة الوطية الجوية".

وأكد قنونو أن قواته شنت هجوما واسعا تزامن مع عملية الوطية لقوات الوفاق بأكثر من محور جنوب طرابلس، سيطرت فيه على مواقع متقدمة جديدة.

وينذر تصعيد القتال في ليبيا بكارثة للمنظومة الصحية المتضررة بالفعل في ليبيا، خلال التعامل مع فيروس كورونا، بعدما أكدت السلطات رصد أول حالة إصابة بالمرض في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم، فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة الوباء الذي انتشر إلى معظم الدول.