مصنع للأحذية ينتج أقنعة لمساعدة الفلسطينين في محاربة كورونا... فيديو

بدأ انتاج أقنعة الوجه، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في بيت لحم، في معمل مخصص لصناعة الأحذية، ويعد الوحيد في المدينة.

ويحاول المعمل تغطية كافة الطلبات التي ازدادت بشكل كبير على حد تعبير أمجد زغير صاحب المعمل.

وأضاف زغير "زاد الطلب على الكمامات من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعد تفشي الفيروس، فراودتني الفكرة بسبب انقطاع هذه الكمامات في فلسطين".

وأكد على أن "الانتاج يتراوح بين 5000 إلى 7000 كمامة، تذهب أغلبها إلى مدينة بيت لحم بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس التاجي فيها، ثم المؤسسات الحكومية وبعدها المستشفيات والصيدليات".

ونوه على أن الانتاج لا يغطي أكثر من 10% من معدل الطلب.

وفي السياق أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.