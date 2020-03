ارتفاع الحصيلة... 40 وفاة و458 إصابة بفيروس كورونا في العراق

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مختبرات الوزارة، سجلت تأكيد إصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موزعة كالآتي :

بغداد

سجلت بغداد، في جانب الرصافة 9 إصابات، و3 في الكرخ، و2 في مدينة الطب.

وحلت البصرة في المرتبة الأولى بعدد الإصابات المسجلة لهذا اليوم، بواقع 36 إصابة، وبعدها النجف التي تم اكتشاف أول حالة فيها، مسجلة 18 إصابة، تلتها أربيل مركز إقليم كردستان بـ 3 إصابات.

وأكملت الصحة، تم تأكيد إصابات بواقع إصابة واحدة في كل من محافظات: كركوك، والسليمانية، وصلاح الدين، وبابل، وذي قار، شمال، ووسط، وجنوبي البلاد.

وأفادت، بتسجيل 4 وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل).

ونوهت الصحة إلى 17 حالة شفاء جديدة سجلت في البلاد موزعة كالآتي :

السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، سجلت شفاء 12 حالة، وبغداد بجانب الرصافة 4 حالات، وحالة في الديوانية.

وبذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين في عموم العراق، حسب بيان الصحة، إلى 458 مصابا، و40 حالة وفاة.

واختتمت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، لافتة إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 122 حالة حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان نقلته مراسلتنا، أنها أصدرت أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات، ومدينة الصدر، شرق بغداد، لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي.