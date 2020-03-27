ارتفاع الحصيلة... 40 وفاة و458 إصابة بفيروس كورونا في العراق

سجل العراق، اليوم الجمعة 27 آذار/مارس، 4 وفيات، وإصابة 76 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع المجموع الكلي في عموم البلاد، إلى 40 وفاة و458 إصابة، حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مختبرات الوزارة، سجلت تأكيد إصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موزعة كالآتي :

بغداد

سجلت بغداد، في جانب الرصافة 9 إصابات، و3 في الكرخ، و2 في مدينة الطب.

وحلت البصرة في المرتبة الأولى بعدد الإصابات المسجلة لهذا اليوم، بواقع 36 إصابة، وبعدها النجف التي تم اكتشاف أول حالة فيها، مسجلة 18 إصابة، تلتها أربيل مركز إقليم كردستان بـ 3 إصابات.

وأكملت الصحة، تم تأكيد إصابات بواقع إصابة واحدة في كل من محافظات: كركوك، والسليمانية، وصلاح الدين، وبابل، وذي قار، شمال، ووسط، وجنوبي البلاد.

وأفادت، بتسجيل 4 وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل).

ونوهت الصحة إلى 17 حالة شفاء جديدة سجلت في البلاد موزعة كالآتي :

السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، سجلت شفاء 12 حالة، وبغداد بجانب الرصافة 4 حالات، وحالة في الديوانية.

وبذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين في عموم العراق، حسب بيان الصحة، إلى 458 مصابا، و40 حالة وفاة.

واختتمت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، لافتة إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 122 حالة حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان نقلته مراسلتنا، أنها أصدرت أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات، ومدينة الصدر، شرق بغداد، لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي.

وأضافت القيادة أن أوامرها التي جاءت بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لتنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني 55 الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال، والعمل بالإرشادات، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

ويخالف العديد من المواطنين لاسيما في جانب الرصافة من العاصمة، حظر التجوال، حتى الآن، رغم حملات الاعتقالات التي باشرت الأجهزة الأمنية بتنفيذها ضد المخالفين للحظر الوقائي الذي تمدد حتى يوم 11 نيسان/ أبريل المقبل، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وانتشرت دوريات القوات الأمنية من الجيش، والشرطة في الشوارع الرئيسية من المناطق لمنع المواطنين من التجوال مترجلين كانوا أو بسياراتهم، أو مستخدمين الدراجات النارية، والهوائية، وعجلات التك تك، باستثناء الباعة الجوالة لبيع المواد الغذائية، والخضار، واسطوانات الغاز الخاصة بالطبخ، والخبز.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.