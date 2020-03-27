لأول مرة منذ سنوات... مباحثات هاتفية بين محمد بن زايد وبشار الأسد

وقال ابن زايد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم: "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية".
بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020
وتابع: "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".
من جانبها، قالت الرئاسة السورية: "اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث تداعيات انتشار فايروس كورونا".
وتابعت: "حيث أكد بن زايد دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن سورية العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".
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