جبران باسيل يعلق على مكالمة ولي عهد أبو ظبي والرئيس السوري بشار الأسد

علق رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، اليوم الأحد على المكالمة الهاتفية التي جرت بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد.

وغرد باسيل على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "​سوريا​ العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة جملة واحدة تختصر كل صفات العربي الأصيل، فألف تحية لكل مبادرة إنسانية يقوم بها قائد عربي تجاه شعب عربي عزيز؛ والتحية غداً لكل خطوة مصالحة بين العرب".

"سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة"؛جملة واحدة تختصر كل صفات العربي الأصيل، فألف تحية لكل مبادرة إنسانية يقوم بها قائد عربي تجاه شعب عربي عزيز؛ والتحية غداً لكل خطوة مصالحة بين العرب. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 28, 2020

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد كشف مساء أمس الجمعة، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.

بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020

وقال ابن زايد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا"، مضيفا: "أكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".