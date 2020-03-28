صحة قطاع غزة تمدد فترة الحجر الصحي إلى 3 أسابيع

قررت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة تمديد فترة الحجر الصحي للكشف عن أي حالات مصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد. 19"، من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.

رام الله- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، "كافة الفحوصات التي تم سحبها أمس واليوم سلبية ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في قطاع غزة وهناك عدد من الفحوصات لا زالت تحت الفحص سيتم الإعلان عنها فور صدورها".

وأضاف "نتائج الفحص المخبري لفيروس كورونا للواء توفيق أبو نعيم (مدير عام قوى الأمن في غزة)، ومرافقه كانت سلبية".

وتابع القدرة: "نؤكد أن إجراءات السلامة والوقاية على معابر قطاع غزة مشددة حيث جميع مناطق الحجر الصحي معزولة ولا يسمح بالدخول أو الخروج منها، ولذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحق من يخالف ذلك"، لافتا إلى أنه قد تقرر تمديد فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من 14 يوماً".

ودعا القدرة المؤسسات الإنسانية حول العالم لتخصيص مبلغ 23 مليون دولار لدعم القطاع الصحي.

وأشار القدرة إلى أنه يتم رعاية ومتابعة 1719 شخصاً داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة منهم 983 حالة مرضية وكبار السن.

وتابع: "نؤكد أن إجراءات السلامة والوقاية على معابر قطاع غزة مشددة حيث جميع مناطق الحجر الصحي معزولة ولا يسمح بالدخول أو الخروج منها، ولذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحق من يخالف ذلك".

وأوضح القدرة: "تقرر تمديد فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من 14 يوماً"، داعيا المؤسسات الإنسانية حول العالم لتخصيص مبلغ 23 مليون دولار لدعم القطاع الصحي.

وأشار القدرة إلى أنه يتم رعاية ومتابعة 1719 شخصاً داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة منهم 983 حالة مرضية وكبار السن.