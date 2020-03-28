الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 250 مليون يورو لمحاربة كورونا

قال سفير الاتحاد الأوروبي، باتريس بيرغاميني، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 250 مليون يورو كمساعدة على التأقلم مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.

وتكافح تونس لاحتواء تفشي الفيروس القاتل، بعد أن أعلنت 227 حالة إصابة وست حالات وفاة حتى الآن.

🇪🇺🇹🇳 L'#UE avec et pour la #Tunisie pour ensemble faire face au #COVID19 : 250 M€ de dons pour lutter contre le virus et ses conséquences socio-économiques et 60 M€ pour le programme #Santé "Essaha Aziza"" ▶️ https://t.co/UnVGTFrdmN pic.twitter.com/RBrjEvhgSY — Patrice Bergamini (@PBergaminiEU) March 28, 2020

​ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.