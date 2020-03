الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 250 مليون يورو لمحاربة كورونا

🇪🇺🇹🇳 L'#UE avec et pour la #Tunisie pour ensemble faire face au #COVID19 : 250 M€ de dons pour lutter contre le virus et ses conséquences socio-économiques et 60 M€ pour le programme #Santé "Essaha Aziza"" ▶️ https://t.co/UnVGTFrdmN pic.twitter.com/RBrjEvhgSY